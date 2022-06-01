"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже

Певица, недавно потерявшая ребенка, отметила, что фото были сделаны на одном из пляжей Мексики.

"Королева лета", – прокомментировал подписчик jeremyyrayy.

Контекст:

14 мая 2022 года Спирс сообщила, что потеряла ребенка от своего жениха, фитнес-тренера Сэма Асгари, на раннем сроке беременности.

У Спирс есть сыновья Шон (2005) и Джейден (2006). Их отцом является экс-супруг певицы, американский танцор и рэпер Кевин Федерлайн. Они развелись в 2006 году.

В 2007 году Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязал пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца Джейми Спирса. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободила певицу из-под отцовской опеки.

В сентябре 2021 года Спирс получила предложение от Асгари узаконить отношения, которые начались еще в 2016 году. Дату будущего бракосочетания пара держит в секрете.