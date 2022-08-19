"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини

Актриса позирует в кадре, наклонившись перед камерой. Свой образ она дополнила черной широкополой шляпой.
"Какая у вас диета?" – поинтересовались поклонники.
"У тебя потрясающее тело для женщины твоего возраста", – написали фолловеры.
"Такая горячая девочка", – восхитились подписчики.
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Лиза Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в американском сериале "Район Мелроуз". Актриса замужем за актером Гарри Хэмлином. Пара воспитывает двух дочерей. 11 июля актрисе исполнилось 59 лет.