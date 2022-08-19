"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини

Лиза Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в сериале "Район Мелроуз" Фото: lisarinna / Instagram

Актриса позирует в кадре, наклонившись перед камерой. Свой образ она дополнила черной широкополой шляпой.

"Какая у вас диета?" – поинтересовались поклонники.

"У тебя потрясающее тело для женщины твоего возраста", – написали фолловеры.

"Такая горячая девочка", – восхитились подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L I S A R I N N A (@lisarinna)