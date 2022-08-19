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19 августа, 2022
 
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"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини

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Лиза Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в сериале "Район Мелроуз"
Лиза Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в сериале "Район Мелроуз"
Фото: lisarinna / Instagram

Американская актриса Лиза Ринна 18 августа разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном купальнике возле водоема.

Актриса позирует в кадре, наклонившись перед камерой. Свой образ она дополнила черной широкополой шляпой.

"Какая у вас диета?" – поинтересовались поклонники.

"У тебя потрясающее тело для женщины твоего возраста", – написали фолловеры.

"Такая горячая девочка", – восхитились подписчики.

Контекст:

Лиза Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в американском сериале "Район Мелроуз". Актриса замужем за актером Гарри Хэмлином. Пара воспитывает двух дочерей. 11 июля актрисе исполнилось 59 лет.

Теги: купальник, Лиза Ринна, отдых
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