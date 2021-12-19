"Горячая штучка". Кристина Агилера снялась топлес в свой день рождения

Образ певицы на снимках дополнили солнцезащитные очки и черные кожаные перчатки.

Публикация Агилеры собрала около 170 тыс. лайков за несколько часов, а в комментариях поклонники написали певице поздравления.

"Так чертовски великолепно", – отреагировал на фото plorenzetti.

"Горячая штучка. Все пылает", – прокомментировал krista_cahill_yoga.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christina Aguilera (@xtina)