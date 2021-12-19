"Горячая штучка". Кристина Агилера снялась топлес в свой день рождения

Образ певицы на снимках дополнили солнцезащитные очки и черные кожаные перчатки.
Публикация Агилеры собрала около 170 тыс. лайков за несколько часов, а в комментариях поклонники написали певице поздравления.
"Так чертовски великолепно", – отреагировал на фото plorenzetti.
"Горячая штучка. Все пылает", – прокомментировал krista_cahill_yoga.
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Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.