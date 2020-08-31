Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2020
 
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Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео

Американская певица Кристина Агилера презентовала клип на новую версию песни Reflection. Видео разместили на канале DisneyMusicVEVO в YouTube. Она является саундтреком к фильму "Мулан", а первая версия звучала в одноименном мультфильме 1998 года. "Моя новая версия Reflection для "Мулан". Сейчас для меня период новых начинаний в жизни, и я собираюсь принять женщину, которой стала, развиваясь в своем деле до сих пор. Эта песня всегда находит отклик во мне и дает новые захватывающие главы и энергию для меня", –- написала певица в Instagram. В ролике Агилера предстает в голубом платье. Также показана главная героиня фильма "Мулан", роль которой исполнила американская актриса Лю Ифэй. "Мулан" – это киноадаптация одноименного мультфильма 1998 года. По сюжету, после того как император Китая издает указ о том, что все семьи должны отправить по одному человеку из своей семьи служить в армию, девушка Фа Мулан отправляется вместо своего больного отца. Она вынуждена выдавать себя за мужчину. Режиссер – Ники Каро. Фильм выйдет 4 сентября на стриминговом сервисе Disney+.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Агилера: Эта песня всегда находит отклик во мне
Агилера: Эта песня всегда находит отклик во мне
Скриншот: DisneyMusicVEVO / YouTube

видео

Видео: DisneyMusicVEVO / YouTube
Теги: фильм, видео, клип, мультфильм, Кристина Агилера, саундтрек, певица, песня, ролик
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