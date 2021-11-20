Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2021
 
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"Остановись, королева, ты убьешь меня". Кристина Агилера засветила грудь в глубоком декольте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Под публикацией певицы подписчики оставили больше 200 тыс. лайков
Под публикацией певицы подписчики оставили больше 200 тыс. лайков
Фото: xtina / Instagram

Американская певица Кристина Агилера 18 ноября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в черном пиджаке с глубоким декольте, края которого были декорированы красными камнями, и латексных штанах.

"Отлично посвятили время самому достойному человеку года Рубену Блейдсу! Не могу дождаться, чтобы продолжить празднование сегодня вечером", – подписала она публикацию, упомянув в ней латинскую премию "Грэмми", а также панамского музыканта, актера и политика Рубена Блейдса, чей альбом SALSWING! получил на церемонии награду как лучший альбом года.

Подписчики оценили образ 40-летней певицы и поставили под публикацией больше 200 тыс. лайков.

"Остановись, королева, ты убьешь меня", – прокомментировал фото theolivo.

"Просто Латинтина", – написал paulrivas88.

"Дива", – оставила коммент limalua214.

Контекст:

Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

Теги: Кристина Агилера, певица, Грэмми, грудь, декольте
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