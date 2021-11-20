"Остановись, королева, ты убьешь меня". Кристина Агилера засветила грудь в глубоком декольте

"Отлично посвятили время самому достойному человеку года Рубену Блейдсу! Не могу дождаться, чтобы продолжить празднование сегодня вечером", – подписала она публикацию, упомянув в ней латинскую премию "Грэмми", а также панамского музыканта, актера и политика Рубена Блейдса, чей альбом SALSWING! получил на церемонии награду как лучший альбом года.

Подписчики оценили образ 40-летней певицы и поставили под публикацией больше 200 тыс. лайков.

"Остановись, королева, ты убьешь меня", – прокомментировал фото theolivo.

"Просто Латинтина", – написал paulrivas88.

"Дива", – оставила коммент limalua214.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christina Aguilera (@xtina)