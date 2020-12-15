"Горячее горячего". Леди Гага позировала топлес

Американская певица Леди Гага снялась для фото в миниатюрных трусах, без бюстгальтера.

Леди Гага: Погода может становиться прохладнее, но мы понемногу накаляемся Фото: ladygaga / Instagram

Американская певица Леди Гага разместила на Instagram-странице своего косметического бренда Haus Laboratories фото, для которого позировала топлес, прикрыв голую грудь распущенными волосами и руками.

Леди Гага снялась в миниатюрных трусах, прикрыв голую грудь длинными волосами.

"Погода может становиться прохладнее, но мы понемногу накаляемся", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HAUS LABORATORIES (@hauslabs)

"Немного! Преуменьшение года! Горячее горячего!" – заметила подписчица kumpulainensanna.

Леди Гага 28 марта 2020 года отметила 34-летие. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.