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03 февраля, 2021
 
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Горянский переболел COVID-19

По словам украинского актера Владимира Горянского, он заболел COVID-19 спустя два дня после того, как принял участие в "одной передаче", не став называть ее название.

По словам Горянского, во время болезни у него была высокая температура
По словам Горянского, во время болезни у него была высокая температура
Фото: Vladimir Goryansky / Facebook

Украинский актер Владимир Горянский в декабре 2020 года переболел COVID-19. Об этом он рассказал 2 февраля в эфире телеканала "Украина"

По словам артиста, болезнь помешала им с женой улететь на отдых за границу, где они планировали отпраздновать пятую годовщину семейной жизни.

"После одной передачи я через два дня заболел. Несмотря на то, что была высокая температура, мы сделали вечер со свечами, но не там, где мы хотели", – рассказал он. Актер не уточнил, о какой передаче идет речь.

https://www.facebook.com/Ranok.Ukraina/videos/1366809077005461/

В конце 2015 года Горянский тайно женился на рестораторе Елене Фейсе. Свадьба состоялась в США. Фейса стала третьей женой Горянского. До свадьбы с актером она занималась ресторанным бизнесом, а сейчас помогает супругу в его работе.

От предыдущего брака у Горянского есть дочь Мария, которая учится в лос-анджелеской киношколе

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 февраля в Украине подтвердили 1,2 млн случаев COVID-19, выздоровело 1,05 млн пациентов, умерло – 23 089.  

Теги: свадьба, актер, Владимир Горянский, семья, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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