Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
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"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения

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Каминская: Быть в Каппадокии и не полетать на шарах как минимум обидно
Каминская: Быть в Каппадокии и не полетать на шарах – как минимум обидно
Скриншот: babaslavka / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская свой день рождения отпраздновала в Каппадокии (Турция) – 16 июля ей исполнилось 37 лет. Своими впечатлениями артистка поделилась 19 июля в Instagram.

"Каппадокия – нереальное место! Не та Турция, к которой мы все привыкли. Если честно, я давно не впечатлялась так увиденным. Начну сначала. Первое, что меня впечатлило, – это гостиница в скале. Следующий день был экскурсионным, хоть я и не любитель шастать по экскурсиям, но Долина монахов меня впечатлила", – написала артистка.

По словам Каминской, она в том числе совершила полет на воздушном шаре.

"Быть в Каппадокии и не полетать на шарах – как минимум обидно. Я ужасно боюсь высоты, но это оказалось очень прикольно, нереально красиво! Горжусь собой, потому что страхи поборола. Хотя признаюсь, что больше никогда туда не полезу", – отметила Каминская.

Она также обнародовала фото, на котором запечатлена на качели в белом платье с длинным развевающимся шлейфом.

Длинная юбка сделает ваши кадры невероятными. Можно взять в аренду, но мы приехали со своим", – резюмировала певица.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна, как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группыНикитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика презентовала сольную песню "Мы не ангелы" 21 мая.

Теги: Турция, Слава Каминская, певица, воздушный шар
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