"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения

Каминская: Быть в Каппадокии и не полетать на шарах – как минимум обидно Скриншот: babaslavka / Instagram

"Каппадокия – нереальное место! Не та Турция, к которой мы все привыкли. Если честно, я давно не впечатлялась так увиденным. Начну сначала. Первое, что меня впечатлило, – это гостиница в скале. Следующий день был экскурсионным, хоть я и не любитель шастать по экскурсиям, но Долина монахов меня впечатлила", – написала артистка.

По словам Каминской, она в том числе совершила полет на воздушном шаре.

"Быть в Каппадокии и не полетать на шарах – как минимум обидно. Я ужасно боюсь высоты, но это оказалось очень прикольно, нереально красиво! Горжусь собой, потому что страхи поборола. Хотя признаюсь, что больше никогда туда не полезу", – отметила Каминская.

Она также обнародовала фото, на котором запечатлена на качели в белом платье с длинным развевающимся шлейфом.

Длинная юбка сделает ваши кадры невероятными. Можно взять в аренду, но мы приехали со своим", – резюмировала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)