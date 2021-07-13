"Губы, как у утки", "Мне не больно". Слава Каминская показала, как ей делают уколы красоты

Каминская начала "наводить красоту" с уколов в губы Скриншот: babaslavka / Instagram

"Будут губы, как у утки", – пошутила в начале ролика певица.

"Мне не больно", – подписала она уже одно из последних видео, на котором очень сильно скривила лицо во время укола.

В марте прошлого года певица сообщила, что сделала операцию по липосакции.