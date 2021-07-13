Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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"Губы, как у утки", "Мне не больно". Слава Каминская показала, как ей делают уколы красоты

Каминская начала "наводить красоту" с уколов в губы
Каминская начала "наводить красоту" с уколов в губы
Скриншот: babaslavka / Instagram

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская 13 июля обнародовала в Instagram-сторис короткие ролики, как ей делают уколы в клинике пластической хирургии. 36-летняя певица подправила себе контур губ и избавилась от мимических морщин на лбу и вокруг глаз.

"Будут губы, как у утки", – пошутила в начале ролика певица.

"Мне не больно", – подписала она уже одно из последних видео, на котором очень сильно скривила лицо во время укола.

В марте прошлого года певица сообщила, что сделала операцию по липосакции.

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Скриншот: babaslavka / Instagram

Контекст:

В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольную карьеру, но будут выступать с репертуаром и под брендом "НеАнгелов" на закрытых мероприятиях.

26 марта певица выпустила первый сольный трек – 911 и презентовала клип на него.

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Теги: неАнгелы, мода и красота, салон красоты, Слава Каминская, ботокс
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