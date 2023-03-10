"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя

"Мой муж написал завещание, все оформлено на меня. Подружки смеются – говорят, что я хорошо устроилась. А муж говорит, что так и надо", – рассказала артистка.
Денисенко призналась, что старается об этом не думать.
"Я уверена, что все будет хорошо", – добавила актриса.
Денисенко и Фединчик поженились в 2017 году. У них есть сын Андрей (2017).
5 марта 2022 года Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира. Где в настоящее время служит супруг артистки, она не уточняла.