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10 марта, 2023
 
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"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя

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Денисенко и Фединчик поженились в 2017 году
Денисенко и Фединчик поженились в 2017 году
Фото: Natalka Denisenko / Facebook

Защищающий Украину на фронте актер Андрей Фединчик написал завещание на имя супруги, украинской актрисы Наталии Денисенко. Об этом она рассказала журналистам передачи ЖВЛ ("1+1 Україна"), новый эпизод которой 10 марта опубликован на странице проекта в YouTube.

"Мой муж написал завещание, все оформлено на меня. Подружки смеются – говорят, что я хорошо устроилась. А муж говорит, что так и надо", – рассказала артистка.

Денисенко призналась, что старается об этом не думать.

"Я уверена, что все будет хорошо", – добавила актриса.

Контекст:

Денисенко и Фединчик поженились в 2017 году. У них есть сын Андрей (2017).

5 марта 2022 года Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира. Где в настоящее время служит супруг артистки, она не уточняла.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, семья, завещание, Наталия Денисенко, Андрей Фединчик
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