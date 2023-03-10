"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя

Денисенко и Фединчик поженились в 2017 году Фото: Natalka Denisenko / Facebook

"Мой муж написал завещание, все оформлено на меня. Подружки смеются – говорят, что я хорошо устроилась. А муж говорит, что так и надо", – рассказала артистка.

Денисенко призналась, что старается об этом не думать.

"Я уверена, что все будет хорошо", – добавила актриса.