Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске были вместе с 2011 года и вплоть до смерти певицы в 2015-м Фото: vokrug.tv

В день рождения Фриске Шепелев написал у себя в Instagram пост, в котором попросил окружающих перестать жалеть его сына.

"Некоторые люди, не знакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю [нынешняя гражданская жена Шепелева]. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное – никто из нас этой жалости не заслуживает", – подчеркнул Шепелев.

Телеведущий акцентировал, что его восьмилетний сын Платон "необыкновенно яркий, умный мальчишка".

"У него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее – он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь", – рассказал Шепелев.

В конце поста он добавил, что его удивляют "жалостливые сообщения" в отношении его семьи.

"Потому что жалость – это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых теплых слов", – резюмировал Шепелев.

View this post on Instagram A post shared by Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)