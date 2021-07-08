Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона

В день рождения Фриске Шепелев написал у себя в Instagram пост, в котором попросил окружающих перестать жалеть его сына.
"Некоторые люди, не знакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю [нынешняя гражданская жена Шепелева]. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное – никто из нас этой жалости не заслуживает", – подчеркнул Шепелев.
Телеведущий акцентировал, что его восьмилетний сын Платон "необыкновенно яркий, умный мальчишка".
"У него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее – он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь", – рассказал Шепелев.
В конце поста он добавил, что его удивляют "жалостливые сообщения" в отношении его семьи.
"Потому что жалость – это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых теплых слов", – резюмировал Шепелев.
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26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Пара назвала ребенка Тихоном.
От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.