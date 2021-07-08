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08 июля, 2021
 
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Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона

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Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске были вместе с 2011 года и вплоть до смерти певицы в 2015-м
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске были вместе с 2011 года и вплоть до смерти певицы в 2015-м
Фото: vokrug.tv

Сегодня исполнилось бы 47 лет российской певице, экс-солистке группы "Блестящие" Жанне Фриске. Она умерла в 2015 году от онкологического заболевания. За два года до смерти певица родила от телеведущего Дмитрия Шепелева сына Платона.

В день рождения Фриске Шепелев написал у себя в Instagram пост, в котором попросил окружающих перестать жалеть его сына.

"Некоторые люди, не знакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю [нынешняя гражданская жена Шепелева]. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное – никто из нас этой жалости не заслуживает", – подчеркнул Шепелев.

Телеведущий акцентировал, что его восьмилетний сын Платон "необыкновенно яркий, умный мальчишка".

"У него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее – он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь", – рассказал Шепелев.

В конце поста он добавил, что его удивляют "жалостливые сообщения" в отношении его семьи.

"Потому что жалость – это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых теплых слов", – резюмировал Шепелев.

Контекст:

26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Пара назвала ребенка Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Теги: смерть, Жанна Фриске, Умерла Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев, семья, мать, отец
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