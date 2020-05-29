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29 мая, 2020
 
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Григорьев-Аполлонов из "Иванушек": Дарили много котят и щенят, девать было некуда, мы передаривали

Солист российской группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил, какие подарки коллективу дарили фанатки на концертах.

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Григорьев-Аполлонов: Однажды девочка подарила коня!
Григорьев-Аполлонов: Однажды девочка подарила коня!
Фото: apollonov_ag / Instagram

49-летний солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов получил в подарок от фанатки коня, но забрать его так и не смог. Об этом он рассказал в Instagram.

"Дарили много котят и щенят на концертах, а девать-то их было некуда. Так и жили – на одном концерте дарили нам, на следующем мы передаривали. Однажды девочка подарила коня!" – рассказал певец.

По его словам, папа поклонницы был хозяином конюшни, которая находилась "где-то под Воронежом", но забрать свой подарок он так и не смог. 

Российская группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Андрей Григорьев-Аполлонов является единственным солистом из первого состава, который продолжает выступления в составе группы. Самой известной песней "Иванушек" является песня "Тополиный пух". 

Теги: Россия, Иванушки International, Андрей Григорьев-Аполлонов
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