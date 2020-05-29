Григорьев-Аполлонов из "Иванушек": Дарили много котят и щенят, девать было некуда, мы передаривали

49-летний солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов получил в подарок от фанатки коня, но забрать его так и не смог. Об этом он рассказал в Instagram.
"Дарили много котят и щенят на концертах, а девать-то их было некуда. Так и жили – на одном концерте дарили нам, на следующем мы передаривали. Однажды девочка подарила коня!" – рассказал певец.
По его словам, папа поклонницы был хозяином конюшни, которая находилась "где-то под Воронежом", но забрать свой подарок он так и не смог.
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Одно из самых няшных фото в первом составе И. Int. И первый подаренный фанаточкой котик. Дарили много котят и щенят на концертах, а девать-то их было некуда. Так и жили - на одном концерте дарили нам , на следующем мы передаривали девчонкам из зала). Однажды на прямой линии МК девочка подарила коня! Её папа был хозяином конюшни где-то под Воронежем. Увы, подарок не забрал, но в памяти осталось! #иванушки #архив #естьчтовспомнить #котэ #подарки #жизньпрекрасна
Российская группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Андрей Григорьев-Аполлонов является единственным солистом из первого состава, который продолжает выступления в составе группы. Самой известной песней "Иванушек" является песня "Тополиный пух".