Григорьев-Аполлонов из "Иванушек": Дарили много котят и щенят, девать было некуда, мы передаривали

Солист российской группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил, какие подарки коллективу дарили фанатки на концертах.

49-летний солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов получил в подарок от фанатки коня, но забрать его так и не смог. Об этом он рассказал в Instagram.

"Дарили много котят и щенят на концертах, а девать-то их было некуда. Так и жили – на одном концерте дарили нам, на следующем мы передаривали. Однажды девочка подарила коня!" – рассказал певец.

По его словам, папа поклонницы был хозяином конюшни, которая находилась "где-то под Воронежом", но забрать свой подарок он так и не смог.

Российская группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Андрей Григорьев-Аполлонов является единственным солистом из первого состава, который продолжает выступления в составе группы. Самой известной песней "Иванушек" является песня "Тополиный пух".