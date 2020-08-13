Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности

50-летний солист российской группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов разместил в сети черно-белый снимок, на котором он запечатлен в 25-летнем возрасте.

Григорьев-Аполлонов 25 лет назад стал солистом группы "Иванушки International" Фото: apollonov_ag / Instagram

50-летний солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов показал в Instagram, как выглядел на снимке, сделанном 25 лет назад для паспорта.

"25 [лет]. Фото на паспорт! Именно так я и начал", – подписал снимок артист.

Российская группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Самой известной песней "Иванушек" является песня "Тополиный пух".