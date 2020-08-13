Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности

50-летний солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов показал в Instagram, как выглядел на снимке, сделанном 25 лет назад для паспорта.
"25 [лет]. Фото на паспорт! Именно так я и начал", – подписал снимок артист.
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25! Фото на паспорт! #афигеть именно так я и начал #иванушки вот прям так!
Российская группа "Иванушки International" была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Самой известной песней "Иванушек" является песня "Тополиный пух".