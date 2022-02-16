"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике

Жанна Бадоева: Я тут посчитала – и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Я тут посчитала – и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней. Всего-то. Чуть-чуть подождать – и все. Потерпим же, да? А вы пока решите, какое фото в купальнике – первое, второе или третье – вам нравится больше. Аргументация приветствуется", – подписала она публикацию.

"Первое фото, так как там видно всю фигуру. А на такую фигуру хочется смотреть и смотреть!" – отреагировала marinafomichmed.

"Второе фото, грудь красивая", – написала zombiegirlofficia1.

"Второе фото. Очень женственно и сексуально", – прокомментировала lanaitalyana.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)