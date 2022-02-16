Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
Новости

"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жанна Бадоева: Я тут посчитала и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней
Жанна Бадоева: Я тут посчитала – и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева 16 февраля на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, на которых запечатлена в бикини с лифом, декорированным рюшей.

"Я тут посчитала – и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней. Всего-то. Чуть-чуть подождать – и все. Потерпим же, да? А вы пока решите, какое фото в купальнике – первое, второе или третье – вам нравится больше. Аргументация приветствуется", – подписала она публикацию.

"Первое фото, так как там видно всю фигуру. А на такую фигуру хочется смотреть и смотреть!" – отреагировала marinafomichmed.

"Второе фото, грудь красивая", – написала zombiegirlofficia1.

"Второе фото. Очень женственно и сексуально", – прокомментировала lanaitalyana.

Контекст:

Жанна Бадоева родилась 18 марта 1976 года в городе Мажейкяй (Литва). С 2003-го по 2012-й она была замужем за украинским клипмейкером и режиссером Аланом Бадоевым. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения. От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.

Бадоева вместе с бывшим супругом была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".

Теги: фигура, купальник, телеведущая, Жанна Бадоева, Орел и решка, грудь, бикини, Жизнь других
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье
"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье
"Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе". Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы
"Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе". Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы
Компания Paramount анонсировала съемки фильма по мотивам Baby Shark – самого популярного ролика в YouTube
Компания Paramount анонсировала съемки фильма по мотивам Baby Shark – самого популярного ролика в YouTube
"Это вина Общественного. Сделали лажу". Кондратюк рассказал, кто из финалистов мог бы представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
"Это вина Общественного. Сделали лажу". Кондратюк рассказал, кто из финалистов мог бы представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике
Российская певица Сати Казанова заявила об эмиграции, чтобы стать "независимой территориально от России"
Российская певица Сати Казанова заявила об эмиграции, чтобы стать "независимой территориально от России"
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS