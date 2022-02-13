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13 февраля, 2022
 
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"Мамина копия", "Так похожа на папу". Жанна Бадоева показала 17-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева

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Бадоева: А подросток-то мой совсем взрослым стал
Бадоева: А подросток-то мой совсем взрослым стал
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева 13 февраля на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с 17-летней дочерью Лолитой, рожденной в браке с украинским клипмейкером и режиссером Аланом Бадоевым.

"А подросток-то мой совсем взрослым стал. С днем рождения, моя куколка Ло. 17 лет. У тебя все только начинается", – подписала она публикацию, которая за первый час после появления в соцсети собрала больше 50 тыс. лайков.

"Ура", – написал под фото Алан Бадоев, добавив к комментарию эмодзи "красное сердце".

"Мамина копия", – отметила lubovkorkina91.

"Так похожа на папу", – отреагировала svetlanakuzmina909.

Контекст:

Жанна и Алан Бадоевы прожили вместе с 2003-го по 2012-й. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения.

От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.

Сейчас телеведущая замужем за итальянским бизнесменом украинского происхождения Василием Мельничиным и живет в Венеции.

Теги: режиссер, дети, телеведущая, Алан Бадоев, Жанна Бадоева, эмодзи
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