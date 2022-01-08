Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2022
 
Новости

"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лолита единственная дочь Алана Бадоева. Она родилась в браке с Жанной Бадоевой в 2005 году
Лолита – единственная дочь Алана Бадоева. Она родилась в браке с Жанной Бадоевой в 2005 году
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев 7 января на своей странице в Instagram опубликовал два фото, на которых запечатлена его 16-летняя дочь Лолита, рожденная в браке с украинской телеведущей Жанной Бадоевой, которая последние несколько лет работает на российском телевидении.

"Моя крутышка Ло. С Рождеством. Всем тепла", – подписал он публикацию.

"Это ваша лучшая работа! Определенно!" – отреагировала minasanya.

"Мама и папа в одном лице!" – написал soloshenko355.

"Какая же красивая девчонка-то", – прокомментировала youlina_yep.

Контекст:

Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане.

В браке с Жанной Бадоевой он прожил вместе с 2003-го по 2012-й. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения. От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.

Теги: Рождество, режиссер, Алан Бадоев, Жанна Бадоева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил сеть фото с женой и новорожденной дочерью
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил сеть фото с женой и новорожденной дочерью
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой
Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором
Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца
"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS