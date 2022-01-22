"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога

"Про себя скажу, что в свое время я общалась с психологом, и может, и сейчас не мешало бы сходить, но времени совсем нет. Поэтому пока справляюсь сама, если что – иду к мужу", – написала 45-летняя телеведущая.

Бадоева призналась, что поднять тему "психотерапии" ее подтолкнул комментарий подписчицы, которая обратилась к психологу, потому что "после декрета ей тяжело было выйти на работу".

"Ходит ли кто-то из вас к психологу? Как вам кажется, нужно ли обращаться к этому специалисту за помощью, если вас что-то не устраивает, вы не справляетесь, или все можно решить самим? И вообще стоит ли в этом признаваться: что вы посещаете терапию – или это личный момент, о котором никто знать не должен, а только вы?" – спросила Бадоева у пользователей соцсети в подписи к публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)