"Зарабатывать бабки – так в России, а жить – так в Европе". Бадоеву упрекнули, что она живет в Италии

Жанна Бадоева рассказала, что ее ждут новогодние каникулы, которые она проведет у себя дома в Венеции Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"До вылета на финальные новогодние съемки в этом году успели узким семейным кругом отметить Рождество дома. Так весь день готовились, бегали за подарками по магазинам, что забыли пофотографироваться. Заканчиваю съемки в Москве и домо-о-ой!" – подписала снимки Бадоева, уточнив, что ее ждут "небольшие новогодние каникулы".

Пост набрал почти 31 тыс. В комментариях часть подписчиков поинтересовались, где именно живет Бадоева и тут же получали ответ, что в Италии.

"Как обычно, зарабатывать бабки – так в России, а жить – так в Европе", – написала popa.opa.

"Какая же у вас хорошая атмосфера дома", – оценила ole7367.

"Хорошие девушки – и Жанна, и Алановна", – прокомментировала фото svetilnik_svetil.

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