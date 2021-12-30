"Зарабатывать бабки – так в России, а жить – так в Европе". Бадоеву упрекнули, что она живет в Италии

"До вылета на финальные новогодние съемки в этом году успели узким семейным кругом отметить Рождество дома. Так весь день готовились, бегали за подарками по магазинам, что забыли пофотографироваться. Заканчиваю съемки в Москве и домо-о-ой!" – подписала снимки Бадоева, уточнив, что ее ждут "небольшие новогодние каникулы".
Пост набрал почти 31 тыс. В комментариях часть подписчиков поинтересовались, где именно живет Бадоева и тут же получали ответ, что в Италии.
"Как обычно, зарабатывать бабки – так в России, а жить – так в Европе", – написала popa.opa.
"Какая же у вас хорошая атмосфера дома", – оценила ole7367.
"Хорошие девушки – и Жанна, и Алановна", – прокомментировала фото svetilnik_svetil.
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Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Венеции и занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".
Кроме дочери Лолиты, у Бадоевой есть 23-летний сын Борис от первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.