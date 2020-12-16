Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2020
 
Новости

Группа "Бамбинтон" попала в ДТП из-за сильного гололеда

Фронтмен украинской группы "Бамбинтон" Евгений Триплов показал разбитый автомобиль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Группа "Бамбинтон" была основана в 2017 году
Группа "Бамбинтон" была основана в 2017 году
Фото предоставлено пресс-службой группы "Бамбинтон"

Украинская группа "Бамбинтон" попала в ДТП. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба коллектива.

Группа 12 декабря ехала на студию и, потеряв управление на заледенелой дороге, врезалась в дерево. При аварии никто не пострадал, а разбитый автомобиль увез эвакуатор.

Фронтмен группы "Бамбинтон" Евгений Триплов в Stories Instagram 12 декабря показал последствия ДТП – пострадавший от сильного столкновения белый Subaru Forester.

"Продается автомобиль – не бит, не крашен", – написал он.

Фото: triplov / Instagram

Фото: triplov / Instagram

Авария произошла накануне выхода нового трека группы под названием "Таксишка", релиз которого состоится в январе 2021 года.

Группа "Бамбинтон" была основана в 2017 году. Участники – Анастасия Лисицына и Евгений Триплов.

Название коллектива происходит от итальянских слов bambino ("мальчик") и bambina ("девочка") и символизирует сочетание мужского и женского начал.

Теги: ДТП, авария, гололед, автомобиль, группа Бамбинтон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
Алеся БАЦМАН
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Мадонна показала портреты приемных дочерей
Мадонна показала портреты приемных дочерей
"Садомазо к лицу", "Бедный Богомол". Собчак предстала в брутальном образе
"Садомазо к лицу", "Бедный Богомол". Собчак предстала в брутальном образе
Группа "Бамбинтон" попала в ДТП из-за сильного гололеда
Группа "Бамбинтон" попала в ДТП из-за сильного гололеда
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS