Группа "Бамбинтон" попала в ДТП из-за сильного гололеда

Фронтмен украинской группы "Бамбинтон" Евгений Триплов показал разбитый автомобиль.

Группа "Бамбинтон" была основана в 2017 году Фото предоставлено пресс-службой группы "Бамбинтон"

Украинская группа "Бамбинтон" попала в ДТП. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба коллектива.

Группа 12 декабря ехала на студию и, потеряв управление на заледенелой дороге, врезалась в дерево. При аварии никто не пострадал, а разбитый автомобиль увез эвакуатор.

Фронтмен группы "Бамбинтон" Евгений Триплов в Stories Instagram 12 декабря показал последствия ДТП – пострадавший от сильного столкновения белый Subaru Forester.

"Продается автомобиль – не бит, не крашен", – написал он.

Фото: triplov / Instagram

Авария произошла накануне выхода нового трека группы под названием "Таксишка", релиз которого состоится в январе 2021 года.

Группа "Бамбинтон" была основана в 2017 году. Участники – Анастасия Лисицына и Евгений Триплов.

Название коллектива происходит от итальянских слов bambino ("мальчик") и bambina ("девочка") и символизирует сочетание мужского и женского начал.