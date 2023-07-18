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18 июля, 2023
 
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Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам

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Группа The Tiger Lillies выступила в поддержку украинцев с первых дней полномасштабного вторжения страны-агресссора РФ в Украину
Группа The Tiger Lillies выступила в поддержку украинцев с первых дней полномасштабного вторжения страны-агресссора РФ в Украину
Фото: The Tiger Lillies / Facebook

Британская группа The Tiger Lillies 17 июля в Facebook анонсировала выход альбома под названием "Украина" и показала его обложку, которую создал украинский художник из Днепра Никита Лиськив.

"Этот альбом выйдет 21 июля, а все средства пойдут в поддержку Украины. Принимаем предзаказ на нашем сайте",  говорится в анонсе. 

Автор песен и исполнитель Мартин Жак говорит, что в песнях из нового альбома передано его чувства гнева и разочарования, которые он испытал после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

"Некоторые из песен – о людях, поддерживающих Россию по политическим, экономическим, патриотическим причинам. Некоторые из песен – о самом высокомерном, злом и продажном [президенте страны-агрессора РФ Владимире] Путине. Некоторые из песен – о страданиях украинского народа в этой ужасной войне. Испытываю сострадание и грусть к простым людям, которые платят собственной жизнью или жизнью близких за наглого царского бандита в Кремле", – сказал Жак.

Фото: The Tiger Lillies / Facebook
Фото: The Tiger Lillies / Facebook

Контекст:

Группа The Tiger Lillies была основана в 1989 году в Великобритании. Музыканты выступают на сцене с гримом на лице, исполняя песни в жанре черного юмора.

22 февраля 2022 года музыканты после признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", поддержали Украину.

25 апреля коллектив вместе с украинской группой The Hypnotunez выпустили клип в поддержку Украины. В нем Путин совершает серию самоубийств.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, Украина, война России против Украины, The Tiger Lillies
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