Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам

"Этот альбом выйдет 21 июля, а все средства пойдут в поддержку Украины. Принимаем предзаказ на нашем сайте", – говорится в анонсе.
Автор песен и исполнитель Мартин Жак говорит, что в песнях из нового альбома передано его чувства гнева и разочарования, которые он испытал после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.
"Некоторые из песен – о людях, поддерживающих Россию по политическим, экономическим, патриотическим причинам. Некоторые из песен – о самом высокомерном, злом и продажном [президенте страны-агрессора РФ Владимире] Путине. Некоторые из песен – о страданиях украинского народа в этой ужасной войне. Испытываю сострадание и грусть к простым людям, которые платят собственной жизнью или жизнью близких за наглого царского бандита в Кремле", – сказал Жак.
Группа The Tiger Lillies была основана в 1989 году в Великобритании. Музыканты выступают на сцене с гримом на лице, исполняя песни в жанре черного юмора.
22 февраля 2022 года музыканты после признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", поддержали Украину.
25 апреля коллектив вместе с украинской группой The Hypnotunez выпустили клип в поддержку Украины. В нем Путин совершает серию самоубийств.