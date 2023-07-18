Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам

Группа The Tiger Lillies выступила в поддержку украинцев с первых дней полномасштабного вторжения страны-агресссора РФ в Украину Фото: The Tiger Lillies / Facebook

"Этот альбом выйдет 21 июля, а все средства пойдут в поддержку Украины. Принимаем предзаказ на нашем сайте", – говорится в анонсе.

Автор песен и исполнитель Мартин Жак говорит, что в песнях из нового альбома передано его чувства гнева и разочарования, которые он испытал после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

"Некоторые из песен – о людях, поддерживающих Россию по политическим, экономическим, патриотическим причинам. Некоторые из песен – о самом высокомерном, злом и продажном [президенте страны-агрессора РФ Владимире] Путине. Некоторые из песен – о страданиях украинского народа в этой ужасной войне. Испытываю сострадание и грусть к простым людям, которые платят собственной жизнью или жизнью близких за наглого царского бандита в Кремле", – сказал Жак.

Фото: The Tiger Lillies / Facebook