Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину

Музыканты оставили фото без комментариев, поставив лишь два сердца цветов украинского флага.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Группа The Tiger Lillies была основана в 1989 году в Великобритании. Музыканты выступают на сцене с гримом на лице, исполняя песни в жанре черного юмора.

22 февраля 2022 года музыканты после признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", поддержала Украину.

25 апреля коллектив вместе с украинской группой The Hypnotunez выпустили клип в поддержку Украины. В нем Путин совершает серию самоубийств.

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.

В конце марта Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №7220, который предлагает ввести уголовное наказание за использование символики Z, V и O. В пояснительной записке к законопроекту депутаты назвали эти символы "свастикой XXI века". Их использования в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.