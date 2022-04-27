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27 апреля, 2022
 
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Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину

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The Tiger Lillies поддерживают Украину с первых дней войны
The Tiger Lillies поддерживают Украину с первых дней войны
Фото: The Tiger Lillies / Facebook

27 апреля на странице британской группы The Tiger Lillies опубликована карикатура, на которой изображено превращение людей, проходящих через будку с символом Z и российским флагом на крыше, в приматов.

Музыканты оставили фото без комментариев, поставив лишь два сердца цветов украинского флага.

Фото: The Tiger Lillies / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Группа The Tiger Lillies была основана в 1989 году в Великобритании. Музыканты выступают на сцене с гримом на лице, исполняя песни в жанре черного юмора.

22 февраля 2022 года музыканты после признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", поддержала Украину.

25 апреля коллектив вместе с украинской группой The Hypnotunez выпустили клип в поддержку Украины. В нем Путин совершает серию самоубийств.

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.

В конце марта Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №7220, который предлагает ввести уголовное наказание за использование символики Z, V и O. В пояснительной записке к законопроекту депутаты назвали эти символы "свастикой XXI века". Их использования в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Теги: война России против Украины, The Tiger Lillies
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