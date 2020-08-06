Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2020
 
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"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Репер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео

24-летний американский рэпер Tekashi 6ix9in (Даниэль Эрнандес), которому грозило пожизненное заключение за участие в разбойном нападении, показал в сети, как раздает на улице деньги. Подписчики рэпера заметили, что многие из тех, кто получил купюры, не благодарили музыканта, а просто возвращались еще раз.

Рэперу удалось избежать пожизненного заключения благодаря сотрудничеству с полицией
Рэперу удалось избежать пожизненного заключения благодаря сотрудничеству с полицией
Фото: 6ix9ine / Instagram

24-летний американский рэпер Tekashi 6ix9in (Даниэль Эрнандес) на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен процесс раздачи денег случайным прохожим на улице. 

"Мило с вашей стороны, но грустно видеть, как много людей даже не говорят спасибо", – прокомментировали публикацию фолловеры рэпера. 

"Неблагодарные. Они даже не благодарят, а просто возвращаются еще раз", – отреагировали на ролик пользователи сети. 

Рэпер Tekashi 6ix9in родился 8 мая 1996 года в Бруклине. В конце октября 2018 года суд приговорил его к четырем годам условного срока по делу о публикации видео интимного характера с участием несовершеннолетней.

В этом же году ему было выдвинуто обвинение в рэкете, вооруженном разбое и покушении на убийство. Музыканту грозил  пожизненный тюремный срок. Чтобы избежать этого, рэпер признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания в суде против членов банды, в составе которой занимался криминалом. В мае 2020 года артист был досрочно освобожден в рамках американской федеральной программы в связи с пандемией коронавируса.

В мае BBC сообщило, что один из благотворительных фондов отказался принимать пожертвование от музыканта в размере $200 тыс из-за его репутации. 

Теги: США, деньги, дети, певец, рэпер, Tekashi 6ix9ine
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