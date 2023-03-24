  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах

Это решение он принял после того, как его последняя песня "Дика Дичка", которую он презентовал на своем канале в YouTube 22 марта, была раскритикована в сети за "хайп на военной тематике".
Композицию Ханумак записал вместе с украинской актрисой Дарьей Петрожицкой и посвятил украинским защитницам.
В ней, в частности, есть такие строчки: "Дика Дичка. Піксельна спідничка. Мій незламний бетер без саляри вже скучає".
"Я не буду идти против народа. Потому что тот, кто идет против украинского народа, всегда плохо заканчивает. Еще полгода назад, когда я начинал музыкальную карьеру, я не мог себе представить, что заканчивать буду ее именно так. Мне не место в музыке, и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус, – сказал Ханумак. – Хочу принести извинения тем, кому разрушил жизнь этой песней и испортил все, что только можно было. Давайте не искать внутреннего врага. Потому что еще дышит российская мразина на нашей земле".
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Три месяца назад Ханумак выпустил свой первый трек "2023", который записал с украинским артистом Позитивом. Позитив также снялся в его новой видеоработе.