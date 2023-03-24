Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
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Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах

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Ханумак: Я не буду идти против народа
Ханумак: Я не буду идти против народа
Фото: hanumak / Instagram

Украинский режиссер, продюсер и музыкант, актер и автор студии "Квартал 95" Руслан Ханумак 23 марта разместил в Instagram видео, в котором заявил, что спустя полгода после старта завершает свою музыкальную карьеру.

Это решение он принял после того, как его последняя песня "Дика Дичка", которую он презентовал на своем канале в YouTube 22 марта, была раскритикована в сети за "хайп на военной тематике".

Композицию Ханумак записал вместе с украинской актрисой Дарьей Петрожицкой и посвятил украинским защитницам.

В ней, в частности, есть такие строчки: "Дика Дичка. Піксельна спідничка. Мій незламний бетер без саляри вже скучає".

ВИДЕО
Видео: HANUMIKE / YouTube

"Я не буду идти против народа. Потому что тот, кто идет против украинского народа, всегда плохо заканчивает. Еще полгода назад, когда я начинал музыкальную карьеру, я не мог себе представить, что заканчивать буду ее именно так. Мне не место в музыке, и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус,  сказал Ханумак. – Хочу принести извинения тем, кому разрушил жизнь этой песней и испортил все, что только можно было. Давайте не искать внутреннего врага. Потому что еще дышит российская мразина на нашей земле".

Контекст:

Три месяца назад Ханумак выпустил свой первый трек "2023", который записал с украинским артистом Позитивом. Позитив также снялся в его новой видеоработе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: режиссер, скандал, война России против Украины, музыкант, продюсер, Руслан Ханумак
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