  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах

Это решение он принял после того, как его последняя песня "Дика Дичка", которую он презентовал на своем канале в YouTube 22 марта, была раскритикована в сети за "хайп на военной тематике".

Композицию Ханумак записал вместе с украинской актрисой Дарьей Петрожицкой и посвятил украинским защитницам.

В ней, в частности, есть такие строчки: "Дика Дичка. Піксельна спідничка. Мій незламний бетер без саляри вже скучає".

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Видео: HANUMIKE / YouTube

"Я не буду идти против народа. Потому что тот, кто идет против украинского народа, всегда плохо заканчивает. Еще полгода назад, когда я начинал музыкальную карьеру, я не мог себе представить, что заканчивать буду ее именно так. Мне не место в музыке, и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус, – сказал Ханумак. – Хочу принести извинения тем, кому разрушил жизнь этой песней и испортил все, что только можно было. Давайте не искать внутреннего врага. Потому что еще дышит российская мразина на нашей земле".

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