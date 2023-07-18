Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
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Харьковскому театру "Березіль" урезали финансирование, а возмещение зарплат возложили на страну-агрессор

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Из-за сокращения финансирования актеры театра "Березіль" остались без работы
Из-за сокращения финансирования актеры театра "Березіль" остались без работы
Фото: Гусев Сергей / Facebook

Актер Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Тараса Шевченко "Березіль" Сергей Гусев 13 июля опубликовал фото документа, в котором сообщается, что руководство театра приостанавливает действие трудового договора "из-за военной агрессии России, а возмещение заработной платы возлагает на государство-агрессор".

Уведомление подписано директором театра Маргаритой Сакаян.

"Вот так поступила с актерами театра "Березіль" "наша власть" в Харькове. Не нужно им ни искусство, ни театры! Этим все равно, что люди остались без всего, чем жили всю жизнь и живут этим дальше! Это коснулось почти всех театров в Харьковской области", – написал Гусев.

Фото: Гусев Сергей / Facebook
Фото: Гусев Сергей / Facebook

На странице театра в Facebook 17 июля появилась публикация, в которой сообщается о закрытии сезона.

"К сожалению, в эти же дни мы получили известие о том, что театру существенно сократили финансирование, теперь большая половина "березильцев" осталась вообще без выплат. Это большой шок для коллектива, но мы очень любим свою работу, верим в ее важность и будем бороться за себя", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/teatr.berezil/posts/pfbid02psCSjg7atrubpgYzRDTgCXjsdbgCukK3YdPMuu4QEqaxPB7f1T6LkAzD9dAM5Lnel

В комментарии "Суспільне Культура" главный режиссер театра Степан Пасичник подчеркнул важность работы театров во время войны.

"Нам объясняют, что это нехватка финансирования, поэтому давайте как хотите. Если бы это был единичный случай, и учитывая то, что идет война, я бы это, пожалуй, больше понимал. Но в Харькове это именно система, –  сказал он.  Россиянам ведь очень важно с той стороны говорить, что украинского слова нет, украинского театра нет. Вот их программа, кроме бомб, кроме автоматов, – убить дух".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Харьков, театр, деньги, скандал, актер, война России против Украины
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