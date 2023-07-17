Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте

Синегубов наградил Богусевич грамотой "за весомый вклад в развитие культуры" в марте 2023 года.

"Стыдно выступать на сценах враждебной России, пока харьковчане каждый метр украинской земли освобождают от оккупантов ценой жизней. Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту, которую вручили Богусевич", – написал Олег Синегубов.

Глава области также поручил профильному департаменту обладминистрации проверить, кто ходатайствовал о награждении Богусевич.

Контекст:

В апреле Богусевич сообщила в Facebook, что театр завершает работу в Харькове. "Суспільне" пишет, что в июне режиссер заявила о переезде в РФ, основании новой театральной студии, а также поздравляла подписчиков с Днем России, но позже удалила эти сообщения.

Вместе с Богусевич в РФ переехали харьковские актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская. Листунов, подчеркивает "Суспільне", в 2021 году был награжден грамотой, которую ему вручил мэр Харькова Игорь Терехов.