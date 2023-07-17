Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2023
 
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Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте

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Синегубов наградил Богусевич грамотой "за весомый вклад в развитие культуры"
Синегубов наградил Богусевич грамотой "за весомый вклад в развитие культуры"
Фото: Жанна Богусевич / Facebook

Харьковская областная военная администрация (ХОВА) аннулировала почетную грамоту, выданную режиссеру харьковского театра "Время Ч" Жанне Богусевич, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехала жить и работать в страну-агрессор РФ. Об этом 14 июля в Facebook сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов наградил Богусевич грамотой "за весомый вклад в развитие культуры" в марте 2023 года.

Фото: Жанна Богусевич / Facebook
Фото: Жанна Богусевич / Facebook

"Стыдно выступать на сценах враждебной России, пока харьковчане каждый метр украинской земли освобождают от оккупантов ценой жизней. Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту, которую вручили Богусевич", – написал Олег Синегубов.

Глава области также поручил профильному департаменту обладминистрации проверить, кто ходатайствовал о награждении Богусевич.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/pfbid0XqPjsJA3YWNTmq3sY1fj4RK4ZBUbrE63AvsqRAb89BYgYCi9EBiudFgCFy7rJnByl

Контекст:

В апреле Богусевич сообщила в Facebook, что театр завершает работу в Харькове. "Суспільне" пишет, что в июне режиссер заявила о переезде в РФ, основании новой театральной студии, а также поздравляла подписчиков с Днем России, но позже удалила эти сообщения.

Вместе с Богусевич в РФ переехали харьковские актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская. Листунов, подчеркивает "Суспільне", в 2021 году был награжден грамотой, которую ему вручил мэр Харькова Игорь Терехов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Харьков, театр, культура, режиссер, Игорь Терехов, война России против Украины, награда, Олег Синегубов
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