В Харькове суд приговорил уклониста к трем годам заключения

По ее данным, в январе мужчина под личную подпись получил повестку. В документе была указана дата прибытия и номер команды, но он без уважительных причин не явился в терцентр.

"Никаких заявлений или жалоб относительно проблем со здоровьем или оснований, которые могут стать причиной для уклонения от призыва по мобилизации, со стороны мужчины не поступало", – говорится в сообщении.

По итогам расследования Коминтерновский райсуд признал его виновным, осудив на три года лишения свободы с отсрочкой на два года. Однако прокуратура подала апелляцию и добилась реального отбывания назначенного срока, информирует пресс-служба.