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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове суд приговорил уклониста к трем годам заключения

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Осужденный получил повестку, но не явился в военкомат
Осужденный получил повестку, но не явился в военкомат
Фото: mil.gov.ua

В Харькове 28-летний мужчин осужден на три года лишения свободы за неявку в территориальный центр комплектования и соцподдержки и уклонение от воинской службы. Об этом 12 июля сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По ее данным, в январе мужчина под личную подпись получил повестку. В документе была указана дата прибытия и номер команды, но он без уважительных причин не явился в терцентр.

"Никаких заявлений или жалоб относительно проблем со здоровьем или оснований, которые могут стать причиной для уклонения от призыва по мобилизации, со стороны мужчины не поступало", – говорится в сообщении.

По итогам расследования Коминтерновский райсуд признал его виновным, осудив на три года лишения свободы с отсрочкой на два года. Однако прокуратура подала апелляцию и добилась реального отбывания назначенного срока, информирует пресс-служба.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

6 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на совещании правительства с представителями Вооруженных сил по реформе безопасности и обороны "Украинский щит", что после войны Украина откажется от призыва и сделает ставку на профессиональную контрактную армию.

Министр обороны Украины Алексей Резников 8 июля заявил, что в Украине готовятся изменения в системе призыва в армию. "Наша система мобилизации, система резерва, центры комплектации – бывшие военкоматы – это все советское наследие. Нам его нужно принципиально менять, делать другой подход", – сказал он.

Теги: Харьков, мобилизация, Харьковская область, военное положение, приговор
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