Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений

Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году Фото: ЕРА

Актриса посвятила публикацию Международному дню отца, который отмечается 19 июня.

На фото Хайек позирует в обнимку с сыновьями Пино – 15-летним Огюстеном Джеймсом Евангелистой, матерью которого является канадская супермодель модель Линда Евангелиста, и 24-летним Франсуа Пино, матерью которого является первая жена миллиардера, французский дизайнер Доротея Лепер.

Пино запечатлен на фото рядом с женой и своей старшей дочерью, 21-летней Матильдой Пино, младшей родной сестрой Франсуа.

Общая дочь Пино и Хайек на фото запечатлена крайней спрва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)