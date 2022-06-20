Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений

Актриса посвятила публикацию Международному дню отца, который отмечается 19 июня.
На фото Хайек позирует в обнимку с сыновьями Пино – 15-летним Огюстеном Джеймсом Евангелистой, матерью которого является канадская супермодель модель Линда Евангелиста, и 24-летним Франсуа Пино, матерью которого является первая жена миллиардера, французский дизайнер Доротея Лепер.
Пино запечатлен на фото рядом с женой и своей старшей дочерью, 21-летней Матильдой Пино, младшей родной сестрой Франсуа.
Общая дочь Пино и Хайек на фото запечатлена крайней спрва.
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Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году, спустя два года после рождения дочери. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена.
Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года. Президент группы Artémis с 2003 года.