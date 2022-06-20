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20 июня, 2022
 
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Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений

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Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году
Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году
Фото: ЕРА

Американская актриса Сальма Хайек 19 июня опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино, их 14-летней общей дочерью Валентиной, а также ее единокровными братьями и сестрами – детьми Пино от предыдущих отношений.

Актриса посвятила публикацию Международному дню отца, который отмечается 19 июня. 

На фото Хайек позирует в обнимку с сыновьями Пино – 15-летним Огюстеном Джеймсом Евангелистой, матерью которого является канадская супермодель модель Линда Евангелиста, и 24-летним Франсуа Пино, матерью которого является первая жена миллиардера, французский дизайнер Доротея Лепер. 

Пино запечатлен на фото рядом с женой и своей старшей дочерью, 21-летней Матильдой Пино, младшей родной сестрой Франсуа. 

Общая дочь Пино и Хайек на фото запечатлена крайней спрва. 

Контекст:

Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году, спустя два года после рождения дочери. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена. 

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года. Президент группы Artémis с 2003 года. 

Теги: дети, День отца, Сальма Хайек, семья, актриса, Франсуа-Анри Пино
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