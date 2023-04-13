  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер

"Сериал станет точной адаптацией любимой серии книг о Гарри Поттере", – отмечается на сайте компании.

Исполнительными продюсерами проекта станут Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Роулинг. Имена актеров, которые сыграют главных героев в сериале, а также дата премьеры пока не называются.

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Контекст:

Серия книг о приключениях Гарри Поттера состоит из семи томов, которые, начиная с 2007 года, были проданы общим тиражом более 500 млн экземпляров по всему миру, отмечает Variety.

В октябре 1998 года Warner Bros. приобрела права на экранизацию первых двух романов писательницы. На сегодняшний день выпущено восемь фильмов о Гарри Поттере.

В январе 2021 года стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и HBO намерены снять сериал по мотивам повести о приключениях Гарри Поттера. Премьера картины состоялась в январе 2022 года.