Россияне останутся без "Гарри Поттера" и "Хоббита"

Киностудия Warner Bros. запретила владельцу Первого канала и СТС показывать свои фильмы Фото: danielradcliffofficially / Instagram

О запрете представители Warner Bros. сообщили в письме руководству холдинга «Национальная медиа группа», в которую входят Первый канал, РЕН, Пятый канал, СТС, пишет Telegram-канал.

Представители американской компании запретили транслировать на телеканалах НМГ контент студии. А это – множество кинохитов: "Аквамен", "Гарри Поттер и дары смерти", "Темный рыцарь", "Джокер", "Хоббит" и др. Собеседники издания отметили, что срок лицензионных соглашений действует еще минимум полтора года.

Источники добавили, библиотека мейджора с октября отсутствует на СТС, – сообщил Telegram-канал Meduza–Live.