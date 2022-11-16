Россияне останутся без "Гарри Поттера" и "Хоббита"

О запрете представители Warner Bros. сообщили в письме руководству холдинга «Национальная медиа группа», в которую входят Первый канал, РЕН, Пятый канал, СТС, пишет Telegram-канал.
Представители американской компании запретили транслировать на телеканалах НМГ контент студии. А это – множество кинохитов: "Аквамен", "Гарри Поттер и дары смерти", "Темный рыцарь", "Джокер", "Хоббит" и др. Собеседники издания отметили, что срок лицензионных соглашений действует еще минимум полтора года.
Источники добавили, библиотека мейджора с октября отсутствует на СТС, – сообщил Telegram-канал Meduza–Live.
Warner Bros. Entertainment, Inc., — один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США.
Основан в 1923 году.