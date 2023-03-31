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31 марта, 2023
 
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"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото

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С 29 марта Чарльз III находится в Германии
С 29 марта Чарльз III находится в Германии
Фото: ЕРА

Королевский фотограф Крис Джексон 31 марта на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен возвышающийся над толпой мужчина с фотоаппаратом. Для того чтобы оказаться выше всех, он взобрался на верхушку фонарного столба.

"Мне понравился этот красиво одетый парень, который хочет увидеть короля и королеву-консорт сегодня в Гамбурге",  подписал фото Джексон.

Герой фото запечатлен с зонтиком в руках. Большинство людей в толпе также держат зонтики, прячась от дождя. 

Контекст:

29 марта Чарльз III прибыл в Германию. Это его первый зарубежный визит в качестве монарха.

Короля и его жену Камиллу встретили у Бранденбургских ворот в Берлине Штайнмайер с женой. После этого они отправились в резиденцию президента – дворец Бельвю. На банкете Чарльз заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в защите Украины от российской агрессии.

30 марта Чарльз ІІІ посетил центр принятия украинских беженцев в бывшем берлинском аэропорту Тегель.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, Великобритания, Берлин, король Чарльз III, Гамбург, фото
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