"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото

"Мне понравился этот красиво одетый парень, который хочет увидеть короля и королеву-консорт сегодня в Гамбурге", – подписал фото Джексон.
Герой фото запечатлен с зонтиком в руках. Большинство людей в толпе также держат зонтики, прячась от дождя.
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29 марта Чарльз III прибыл в Германию. Это его первый зарубежный визит в качестве монарха.
Короля и его жену Камиллу встретили у Бранденбургских ворот в Берлине Штайнмайер с женой. После этого они отправились в резиденцию президента – дворец Бельвю. На банкете Чарльз заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в защите Украины от российской агрессии.
30 марта Чарльз ІІІ посетил центр принятия украинских беженцев в бывшем берлинском аэропорту Тегель.