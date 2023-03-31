"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото

"Мне понравился этот красиво одетый парень, который хочет увидеть короля и королеву-консорт сегодня в Гамбурге", – подписал фото Джексон.

Герой фото запечатлен с зонтиком в руках. Большинство людей в толпе также держат зонтики, прячась от дождя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Jackson (@chrisjacksongetty)