"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес

Богдан с ярким макияжем позирует в кадре в одних джинсах, опираясь на спинку стула.
"Хочется жить, хочется любить, хочется верить", – подписала снимки блогер.
Она не сообщила, где находится в настоящее время, но в декабре 2022 года рассказывала подписчикам о своем отдыхе в Доминиканской республике.
Фото Богдан можно посмотреть здесь.
Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась 5 марта 2021 года. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан. Ранее она была замужем за экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.
После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе, но летом 2022 года стало известно, что они расстались.