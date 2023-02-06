"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес

Богдан с ярким макияжем позирует в кадре в одних джинсах, опираясь на спинку стула.

"Хочется жить, хочется любить, хочется верить", – подписала снимки блогер.

Она не сообщила, где находится в настоящее время, но в декабре 2022 года рассказывала подписчикам о своем отдыхе в Доминиканской республике.

Фото Богдан можно посмотреть здесь.