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06 февраля, 2023
 
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"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес

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Богдан и главный герой шоу "Холостяк" Заливако расстались летом 2022 года
Богдан и главный герой шоу "Холостяк" Заливако расстались летом 2022 года
Фото: hannastorozhuk / Instagram

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ, украинский блогер Анна Богдан 6 февраля в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена топлес.

Богдан с ярким макияжем позирует в кадре в одних джинсах, опираясь на спинку стула.

"Хочется жить, хочется любить, хочется верить", – подписала снимки блогер.

Она не сообщила, где находится в настоящее время, но в декабре 2022 года рассказывала подписчикам о своем отдыхе в Доминиканской республике.

Фото Богдан можно посмотреть здесь.

Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась 5 марта 2021 года. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан. Ранее она была замужем за экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе, но летом 2022 года стало известно, что они расстались.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Холостяк, топлес, Анна Богдан
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