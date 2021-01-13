Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2021
 
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"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950

Американская звезда Джессика Симпсон подобрала под купальный костюм своей почти двухлетней дочери Берди шляпу за $950 (примерно 26,7 тыс. грн).

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Симпсон мать троих детей
Симпсон – мать троих детей
Фото: jessicasimpson / Instagram

Американская певица, актриса и многодетная мать Джессика Симпсон 12 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена ее почти двухлетняя дочь Берди в дизайнерской соломенной шляпе от Gucci и раздельном купальнике с рюшами. 

"Моя прекрасная Берди", – подписала снимок артистка.

Издание InStyle сообщает, что стоимость этой шляпы составляла $950 (около 26,7 тыс. грн), но купить ее сейчас невозможно, так как она была распродана.

"В мире так много больных. Я бы сняла это", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Хочу быть Берди", – написали в комментариях подписчики Симпсон.

Берди (2019) – младшая дочь Симпсон и ее мужа, экс-футболиста Эрика Джонсона. В марте ей исполнится два года. Также у пары есть старшая дочь Максвелл (2012) и средний сын Эйса (2013). 

Симпсон и Джонсон вместе с 2010 года, но официально зарегистрировали отношения в 2014 году.

В декабре 2020 года певица показала коллекцию обуви, принадлежащей Берди.Тогда фолловеры посоветовали ей отдать часть в приюты.

Теги: дети, Джессика Симпсон, семья, Gucci
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