"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950

Американская певица, актриса и многодетная мать Джессика Симпсон 12 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена ее почти двухлетняя дочь Берди в дизайнерской соломенной шляпе от Gucci и раздельном купальнике с рюшами.
"Моя прекрасная Берди", – подписала снимок артистка.
Издание InStyle сообщает, что стоимость этой шляпы составляла $950 (около 26,7 тыс. грн), но купить ее сейчас невозможно, так как она была распродана.
"В мире так много больных. Я бы сняла это", – отреагировали на публикацию пользователи сети.
"Хочу быть Берди", – написали в комментариях подписчики Симпсон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Берди (2019) – младшая дочь Симпсон и ее мужа, экс-футболиста Эрика Джонсона. В марте ей исполнится два года. Также у пары есть старшая дочь Максвелл (2012) и средний сын Эйса (2013).
Симпсон и Джонсон вместе с 2010 года, но официально зарегистрировали отношения в 2014 году.
В декабре 2020 года певица показала коллекцию обуви, принадлежащей Берди.Тогда фолловеры посоветовали ей отдать часть в приюты.