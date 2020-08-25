  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни

40-летняя американская актриса и мать троих детей Джессика Симпсон призналась, что раньше употребляла спиртное, не контролируя количество выпитого.

40-летняя американская актриса и мать троих детей Джессика Симпсон в 2017 году отказалась от употребления алкоголя и вскоре будет отмечать трехлетие трезвой жизни. Об этом она рассказала в эфире "Шоу Джесса Кейгла" на радио SiriusXM. По словам Симпсон, употребляя алкоголь, она не могла контролировать количество выпитого, а напивалась для того, чтобы чувствовать себя смелее.

Актриса подчеркнула, что после того, как она отказалась от алкоголя, ее супруг из солидарности также прекратил употреблять спиртные напитки.

Отвечая на вопрос, не хотелось ли ей выпить во время карантина, оставаясь дома с тремя детьми, Симпсон заявила, что считает трезвую жизнь своим благословением.

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Видео: SiriusXM / YouTube