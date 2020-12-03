"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери

Американская певица, актриса и многодетная мать Джессика Симпсон 2 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена ее младшая дочь Берди в окружении огромного количества пар детской обуви.
"Прикол любви Берди к обуви в том, что я, когда была ею беременна, так распухла, что ничего не могла обуть", – подписала фото актриса.
"Только посмотрите на это. Я с радостью буду твоим четвертым ребенком", – отреагировали на фото фолловеры.
"Пожертвуйте немного бедным детям", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
"Подарите это приюту", – призвали актрису подписчики.
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Берди (2019) – младшая дочь Симпсон и ее мужа, экс-футболиста Эрика Джонсона. Также у пары есть старшая дочь Максвелл (2012) и средний сын Эйса (2013).
Симпсон и Джонсон вместе с 2010 года, но официально зарегистрировали отношения в 2014 году.