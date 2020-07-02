"Хочу быть ласковым солнцем в его судьбе". Власова показала подросшего крестника и дала ему уроки вокала

Украинская певица Евгения Власова стала крестной мамой весной 2019 года.

Власова: Важно чувствовать, как ты прикасаешься к жизни другого человека Фото: eygeniavlasova / instagram

Украинская певица Евгения Власова на своей странице в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлена вместе со своим полуторагодовалым крестником Виктором.

"Важно чувствовать, как ты прикасаешься к жизни другого человека. Мой крестник. Хочу быть мудрым и ласковым солнцем в его судьбе", – подписала она публикацию.

На видео певица дает Виктору шуточные уроки вокала.

10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Весной 2019 года Власова стала крестной мамой.