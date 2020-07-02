"Хочу быть ласковым солнцем в его судьбе". Власова показала подросшего крестника и дала ему уроки вокала

Украинская певица Евгения Власова на своей странице в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлена вместе со своим полуторагодовалым крестником Виктором.
"Важно чувствовать, как ты прикасаешься к жизни другого человека. Мой крестник. Хочу быть мудрым и ласковым солнцем в его судьбе", – подписала она публикацию.
На видео певица дает Виктору шуточные уроки вокала.
10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.
Весной 2019 года Власова стала крестной мамой.
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Год назад я стала крёстной мамой, прекрасного мальчишки!Много чего поменялось во мне и отношение к религии в том числе!Перестала быть религиозной и слепо доверять „церкви“ и всему,что с ней связано.Я человек который ищет ответы на свои вопросы и о Боге в том числе!Но есть то,что несомненно остаётся близким и согревающим моё сердце!Это некоторые традиции и праздники,которые объединяют семью и друзей,делая нас одним целым,сгустком света и тепла! С праздником вас друзья!Крепкого здоровья,радости бытия,мудрых и добрых правителей в нашей стране,семейного тепла и ЛЮБВИ! P.S Паску испекли(вкуснаяяя),яйца не красили!Как вы,пекли пасочку?#украина#пасха#киев#любовь#семья#крестная