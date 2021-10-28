Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"

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Логай: Мне дорога семья, я хочу, чтобы им было комфортно
Логай: Мне дорога семья, я хочу, чтобы им было комфортно
Фото: logai.arthur / Instagram

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинский актер Артур Логай 28 октября в интервью "24 каналу" рассказал, как его жена, блогер Евгения Павленко относится к партнерше по шоу, хореографу Анне Карелиной.

По словам артиста, он сразу познакомил супругу с Карелиной, как только приступил к репетициям.

"Как по мне, логично познакомить жену с девушкой, с которой я буду проводить очень много времени. Здесь огромный процент мудрости Жени, которая все прекрасно понимает и поддерживает не только меня, но и Аню", – признался Логай.

Актер также рассказал, как относится к скандалам, которые разгораются вокруг личной жизни некоторых участников шоу.

"Люди, которые выносят личную жизнь на публику, а потом на фоне этого появляются скандалы, сами того хотят Они притягивают внимание и получают дивиденды. Мне такое внимание точно не нужно. Мне дорога семья, я хочу, чтобы им было комфортно. Я хочу, чтобы моя партнерша чувствовала себя комфортно, чтобы ее ни в чем не обвиняли, не вешали на нее никакие ярлыки. Я стараюсь быть максимально честным с собой, со зрителем, со своими близкими", – заявил он.

Контекст:

Артур Логай родился в 1993 году в Мелитополе (Запорожская область). В 2014 году был участником пятого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ, заняв на проекте 10-е место.

Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Киев днем и ночью". В 2021 году снялся в главной роли в сериале "Моя любимая Страшко" и стал участником шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

Логай и Павленко поженились в мае 2018 года. Пара воспитывает сына Льва, которому два с половиной года. От предыдущих отношений у актера есть пятилетний сын Герман.

Теги: семья, Танцы со звездами, ревность, Артур Логай
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