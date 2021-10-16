"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену

Логай женился больше трех лет назад на коллеге по актерскому цеху Фото: logai.arthur / Instagram

"От того, как ты в меня веришь, иногда мне самому кажется, что я могу буквально все. Моя сила, мое вдохновение, мой космос", – подписал снимок 28-летний артист.

Его пост набрал больше 10 тыс. лайков.

"Люблю до луны и обратно", – прокомментировала фото мужа Павленко.

"Ваша жена – это реальный пример, какой нужно быть для своего мужчины. Вы классная пара! Счастья вам!" – написала malchevskaya1128.

"Вы счастливый человек, Артур, потому что у вас есть такая замечательная жена! Что-то есть в ней магическое. Вы очень подходите друг другу. Желаю вашей семье любви и счастья. Берегите друг друга", – пожелала 19allalla.

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