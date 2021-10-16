"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену

"От того, как ты в меня веришь, иногда мне самому кажется, что я могу буквально все. Моя сила, мое вдохновение, мой космос", – подписал снимок 28-летний артист.
Его пост набрал больше 10 тыс. лайков.
"Люблю до луны и обратно", – прокомментировала фото мужа Павленко.
"Ваша жена – это реальный пример, какой нужно быть для своего мужчины. Вы классная пара! Счастья вам!" – написала malchevskaya1128.
"Вы счастливый человек, Артур, потому что у вас есть такая замечательная жена! Что-то есть в ней магическое. Вы очень подходите друг другу. Желаю вашей семье любви и счастья. Берегите друг друга", – пожелала 19allalla.
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Артур Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Он два года изучал международный туризм в Запорожском национальном техническом университете, после чего переехал в Киев.
В 2014 году он был участником пятого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ, заняв на проекте 10-е место.
Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Киев днем и ночью". В 2021 году снялся в главной роли в сериале "Моя любимая Страшко" и стал участником шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".
Логай и Павленко поженились в мае 2018 года. Пара воспитывает сына Льва, которому два с половиной года. От предыдущих отношений у актера есть пятилетний сын Герман.