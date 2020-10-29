Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео

Американский актер Энтони Хопкинс посвятил музыкальную композицию своему питомцу – коту по кличке Нибло.

Хопкинс родился в 1937 году Фото: ЕРА

Американский актер Энтони Хопкинс 29 октября в Instagram разместил ролик, в котором запечатлен во время игры на фортепиано.

Компанию артисту составил его кот по кличе Нибло. Актер сообщил, что таким образом поздравил питомца с Национальным днем кота, который ежегодно отмечается в США 29 октября.

"Нибло желает счастья всем "классным кошкам и котятам", – подписал он публикацию.

Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".