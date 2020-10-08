"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии

Украинский шоумен, продюсер и телеведущий Илья Ноябрев считает, что в связи с пандемией коронавируса образование станет комбинированным.

Ноябрев: Я думаю, все развивается по принципу маятника. Качнуло в одну сторону, качнет и в другую Фото: Илья Ноябрев / Facebook

Украинский шоумен, продюсер и телеведущий Илья Ноябрев, младшая дочь которого учится в четвертом классе, в интервью изданию "Факты" заявил, что онлайн-образование считает приемлемым вариантом для получения знаний, но видит в нем и недостатки.

"Если речь идет о получении знаний, это удобоваримо. А вот то, что касается воспитания, хорошего педагога никакие гаджеты не заменят. Думаю, что обучение будет комбинированным. Дети же ко всему привыкают моментально", – сказал он.

Ноябрев также отметил, что пандемия может изменить возрастной критерий отбора телеведущих.

"Я думаю, все развивается по принципу маятника. Качнуло в одну сторону, качнет и в другую. Например, у нас на телевидении возраст за 50 нередко расценивают для дикторов как неформат. Но включите итальянское телевидение: там немало ведущих новостей солидного возраста. Это опытные люди, пожившие свое – и им веришь. Если говорить о нашем телевидении, оно в большинстве случаев форматное. Считается, что придумывать что-то нет резона. Покупается формат, адаптируется. Если удачный – "зашел" зрителю, неудачный – не "зашел". И зачем париться, что-то придумывать, экспериментировать?" – отметил Ноябрев.

У Ильи Ноябрева две дочери: Анна (1971) от первого брака и София (2011) – от второго.

К 8 октября в Украине подтвердили 5397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, за последние сутки умерло 93 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.