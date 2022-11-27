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27 ноября, 2022
 
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"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду

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Могилевская: В воскресенье Киев обычно не бомбят
Могилевская: В воскресенье Киев обычно не бомбят
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская 27 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена возле окна.

Могилевская позирует в кадре, оголив плечо и декольте.

"В воскресенье Киев обычно не бомбят. Хочется хоть несколько часов мирного, теплого воскресного утра. Как это было раньше. Всеми любимое время  от школьников до пенсионеров. Говорят, жизнь трудна и ужасна. Нет, она красивая. Верим в нашу победу, в наши ВСУ, верим в лучшее", – написала артистка.

"Хорошенькая", – восхитились поклонники.

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004-м Могилевская получила звание народной артистки Украины. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка занимается волонтерской деятельностью, а также с июня выступает с моноспектаклем "Я вдома".

Теги: война России против Украины, Наталья Могилевская, певица
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