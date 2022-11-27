"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду

Могилевская позирует в кадре, оголив плечо и декольте.
"В воскресенье Киев обычно не бомбят. Хочется хоть несколько часов мирного, теплого воскресного утра. Как это было раньше. Всеми любимое время – от школьников до пенсионеров. Говорят, жизнь трудна и ужасна. Нет, она красивая. Верим в нашу победу, в наши ВСУ, верим в лучшее", – написала артистка.
"Хорошенькая", – восхитились поклонники.
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Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004-м Могилевская получила звание народной артистки Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка занимается волонтерской деятельностью, а также с июня выступает с моноспектаклем "Я вдома".