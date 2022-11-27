"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду

Могилевская позирует в кадре, оголив плечо и декольте.

"В воскресенье Киев обычно не бомбят. Хочется хоть несколько часов мирного, теплого воскресного утра. Как это было раньше. Всеми любимое время – от школьников до пенсионеров. Говорят, жизнь трудна и ужасна. Нет, она красивая. Верим в нашу победу, в наши ВСУ, верим в лучшее", – написала артистка.

"Хорошенькая", – восхитились поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)