"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ

RFA, цитируя собеседников, пишет, что дочь северокорейского лидера, "наверное, хорошо ест, если ее лицо пухлое, как луна", притом что "большинство людей не могут правильно питаться, поэтому их скулы выпирают с лица".

Что касается одежды Ким Чжу Э, то она также сильно отличается от того, что позволено носить ее сверстникам.

По словам анонимных собеседников, их злит, что "пухлое лицо" дочери Ким Чен Ына так часто появляется на страницах пропагандистские СМИ Северной Кореи, а в то же время дети "простых людей часто остаются без еды".

По оценкам южнокорейских экспертов, в 2023 году в Северной Корее будет не хватать 1 млн тонн зерна, что составляет почти 20% ее годового спроса. Об этом в феврале сообщило агентство Associated Press.