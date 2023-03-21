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21 марта, 2023
 
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"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ

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Считается, что Ким Чжу Э второй ребенок Ким Чен Ына
Считается, что Ким Чжу Э – второй ребенок Ким Чен Ына
Фото: ЕРА

Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына по имени Ким Чжу Э является объектом негодования со стороны жителей Северной Кореи, так как появляется на публике "в красивой одежде" и имеет "пухлые щеки", чем отличается от "детей простых людей". Об этом сообщает радио RFA со ссылкой на анонимные заявления представителей северокорейской общественности. Статья была опубликована 28 февраля, а 20 марта ее перепубликовал таблоид Daily Mail.

RFA, цитируя собеседников, пишет, что дочь северокорейского лидера, "наверное, хорошо ест, если ее лицо пухлое, как луна", притом что "большинство людей не могут правильно питаться, поэтому их скулы выпирают с лица".

Что касается одежды Ким Чжу Э, то она также сильно отличается от того, что позволено носить ее сверстникам. 

По словам анонимных собеседников, их злит, что "пухлое лицо" дочери Ким Чен Ына так часто появляется на страницах пропагандистские СМИ Северной Кореи, а в то же время дети "простых людей часто остаются без еды".

По оценкам южнокорейских экспертов, в 2023 году в Северной Корее будет не хватать 1 млн тонн зерна, что составляет почти 20% ее годового спроса. Об этом в феврале сообщило агентство Associated Press.

Контекст:

Точный возраст Ким Чжу Э неизвестен, СМИ называют от девяти до 11 лет. Считается, что она – второй ребенок Ким Чен Ына.

Согласно северокорейскими государственными СМИ, дочь Ким Чен Ына впервые появилась на публике в ноябре 2022 года, когда она сопровождала его на место запуска ракеты и вместе с ним осматривала ракету. В то время СМИ КНДР ее называли его "любимой" дочерью.

Мировые СМИ писали, что частое появление дочери Ким Чен Ына на публике может быть признаком того, что ее готовят в преемницы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ким Чен Ын, пропаганда, голод, дети, ребенок, скулы, одежда, преемник
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