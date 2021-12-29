"Хотел убедиться, что узнаете это от меня". 53-летний Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом

"Я просто хотел убедиться, что вы узнаете это от меня. Я сдал положительный результат на COVID", – написал 53-летний Джекман.
Он добавил, что заболевание протекает в легкой форме, из симптомов у него простуда, боль в горле и насморк. Также актер выразил надежду, что скоро сможет вернуться на сцену.
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Джекман родился 12 октября 1968 года в Сиднее. Его родители переехали в Австралию из Великобритании в 60-х годах прошлого века. Джекман был младшим из пяти детей. Джекман окончил факультет журналистики Сиднейского технологического университета, к концу учебы увлекся сценой и окончил несколько театральных курсов.
Широкая известность пришла к актеру в 2000-х, после исполнения роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс", а также после главной роли в романтической комедии "Кейт и Лео".
Джекман женат на австралийской актрисе Деборре-Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет. Они поженилась в 1996 году. У пары двое усыновленных детей – мальчик Оскар Максимиллиан (2000) и девочка Ава Элиот (2005).
Актеру трижды диагностировали онкологическое заболевание – в 2013-м, 2017-м и 2021 годах. Он несколько раз прошел курс химиотерапии и перенес несколько операций.