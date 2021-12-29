"Хотел убедиться, что узнаете это от меня". 53-летний Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом

По словам Джекмана, болезнь протекает у него в легкой форме Фото: thehughjackman / Instagram

"Я просто хотел убедиться, что вы узнаете это от меня. Я сдал положительный результат на COVID", – написал 53-летний Джекман.

Он добавил, что заболевание протекает в легкой форме, из симптомов у него простуда, боль в горле и насморк. Также актер выразил надежду, что скоро сможет вернуться на сцену.

View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman)