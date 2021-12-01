"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения

"Сегодня день рождения моей невероятной жены. Не уверен, что могу объявить этот день выходным, но, похоже, что мы должны это сделать. Потому что я не знаю никого на этой планете, кто бы так праздновал каждое мгновение каждого дня, как она. Деб, ты для меня все. Я люблю тебя. С днем рождения!" – подписал он фото.

Подписчики поставили под публикацией больше 580 тыс. лайков, а в комментариях написали для Фернесс около 6 тыс. поздравлений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)