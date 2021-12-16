"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет

"Это я стою, замечтавшаяся 19-летняя студентка театрального на студии Довженко. Фотограф подловил хороший момент. Вышла после кинопробы и загадываю желание. Я очень часто ходила на пробы тогда. Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийских артисток. Но все равно всегда верила в себя и была настойчивой. Да я и сейчас такая", – подписала она публикацию.

Подписчики поставили под фото Сумской около 9 тыс. лайков и написали множество комплиментов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

"Вам аплодисменты. А Хюррем какая!" – отреагировала galina_89__00.

"Миленькая - миленькая! Красивенькая- красивенькая! "– написала marinashchepanska.

"Настоящая украинка! Красавица, как всегда!" – прокомментировала aleftinashvedun.

"Эта девушка была примером женственности, таланта и упорства для нас и в те времена, и очень радует, что и сегодня!" – отметила viktoriapisaryuk.