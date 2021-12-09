"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью

"Мама и дочка. С Днем украинского платка!" – подписала снимок Сумская.

Ее пост набрал больше 14,5 тыс. лайков.

"Украинские красавицы!" – прокомментировала пост bondar__tetiana.

"Глаза мамины", – заметила snejanaaladina.

"Какая красивая у вас мама!" – написала laraneverova.

Контекст:

Анна Опанасенко-Сумская родилась 15 октября 1933 года в селе Катюжанка в Киевской области. В 1955-м она окончила Киевский театральный институт, работала в театрах Крыма, Львова, Запорожья и Полтавы. В 1993 году она стала актрисой Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве. У актрисы две дочери – Наталья и Ольга.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).