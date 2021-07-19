"И часто этот кот на водном транспорте досуг проводит?", "Наверное, офигел". Фагот на отдыхе сделал селфи с котом на плече

Вероятно, артист катался с питомцем на водном транспорте.

"Собак я тоже люблю", – подписал он фото.

"Какой-то Фагот не сильно поцарапанный, как для хозяина такого тигра", – отреагировали фолловеры.

"Госпаде, кот, наверное, офигел", – прокомментировали фото пользователи сети.

"И часто этот кот на водном транспорте досуг проводит?" – поинтересовались подписчики.

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Контекст:

Олег Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года.

14 июля 2021 года стало известно, что Фагот будет принимать участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1".