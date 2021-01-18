"Срамота", "Ляпота". Фагот снялся полностью голым

Лидер украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) показал в микроблоге, как провел время в сауне.

Фронтмен украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) 18 января разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен обнаженным.

"К Крещению готов!" – написал он.

На снимке Фагот позирует спиной к камере, находясь в сауне. Фото было сделано в курортном отеле, расположенном в поселке Яблуница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области. Этот поселок находится в 15 километрах от горнолыжного курорта Буковель.

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Подписчики отреагировали на пост.

"Срамота", – написала roonia_als.

"Ляпота-то какая!" – заявил sasha_boomaru.

"Не гигиенично", – отметил igorseleznev.

Крещение – религиозный православный праздник, отмечается 19 января.

Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года.