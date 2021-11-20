"И на фото живот прячет". Асмус показала голую спину и рассказала, как забеременела

Асмус рассказала о том, как узнала из СМИ о своей второй беременности Фото: asmuskristina / Instagram

"Как я забеременела на днях", – подписала публикацию 33-летняя актриса, а также рассказала, как СМИ опубликовали новость о ее предполагаемом мужчине, как звездный астролог сделал расчет на их идеальную совместимость и как в год "хорошей десятки" она сможет родить ему мальчика.

"Меня часто отмечают в публикациях нумерологи и астрологи. Всегда скептически к этому относилась, но иногда очень точно написано. При этом про других читаю, и мне тоже это подходит. Они так общими словами про всех пишут? Или правда в этом что-то есть? Вы верите? Блин, начала одну тему, закончила другой. Видимо, это у беременных всегда так", – написала Асмус.

"Ну вот, и на фото живот прячет", – прокомментировала публикацию nailnata.vlg.

"Нельзя подводить журналистов, надо начинать срочно беременеть", – посоветовал andrey_rats актрисе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)