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24 февраля, 2023
 
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"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дудь: Нам бы свой дом привести в порядок, а не лезть в чужой с гранатометом наперевес и учить его обитателей жизни
Дудь: Нам бы свой дом привести в порядок, а не лезть в чужой с гранатометом наперевес и учить его обитателей жизни
Скриншот: вДудь / YouTube

Российский журналист Юрий Дудь на своей странице в Instagram 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявил, что президент РФ Владимир Путин так и не смог организовать комфорт людей на своей земле и пошел захватывать чужие.

"Сегодня – ровно год полномасштабному вторжению России в Украину. Ровно год кровавой и бессмысленной войне, которую развязал [президент РФ Владимир] Путин и его окружение. Все последние дни мир публикует фотографии и видео, к чему эта война привела: Мариуполь, Буча, Ирпень, Бахмут, многие тысячи убитых, миллионы покинувших свои дома", – отметил он.

Дудь заявил, что по случаю этой трагической даты покажет фотографии из России. Он рассказал, что в начале весны 2020 года с командой ездил на Камчатку. В главном городе региона, Петропавловске-Камчатском, они посетили один из домов, в котором 50 лет не делали ремонт и где продолжали жить люди.

"Пенсионер Анатолий (занимал комнату в коммунальной квартире) подробно рассказывал, как тяжело там живется, и жаловался, что нечем оплачивать коммуналку. И при этом хвалил Путина, очень радовался присоединению Крыма, на видном месте держал портрет [диктатора Иосифа] Сталина", – рассказал Дудь.

Журналист отметил, что через три года проверил, как выглядит этот дом, и там ничего не изменилось.

"Какие-то изменения, впрочем, есть. Коммуналка, по словам местных, выросла. Пенсионер Анатолий умер. Это разваливающееся здание, хоть и находится в 7 тыс. км от линии фронта, одна из многих иллюстраций путинского режима. (...) За много лет у власти Путин так и не смог организовать безопасность и комфорт людей на своей земле и пошел захватывать чужие. Это здание (как и сама Камчатка) – напоминание: нам бы свой дом привести в порядок, а не лезть в чужой с гранатометом наперевес и учить его обитателей жизни", – подчеркнул Дудь.

Он выразил поддержку и пожелал победы украинскому народу и всем людям из России, Беларуси и других стран, которые выступают против этой войны.

Контекст:

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину Дудь заявил, что не выбирал эту власть и не поддерживал ее имперский угар.

"Я вырос в России, Россия  моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине – родине родных и дому друзей  моя максимальная поддержка в эти дни", – заявлял он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, война России против Украины, Юрий Дудь
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