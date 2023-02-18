  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио

"Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили, танцюй зі мною, милий, танцюй. Світ тримається на тобі, мій живий ланцюг", – поет в песне фронтвумен группы Саша Кольцова.

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