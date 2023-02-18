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18 февраля, 2023
 
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"Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио

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Группа "Крихітка": Світ тримається на тобі, мій живий ланцюг
Группа "Крихітка": Світ тримається на тобі, мій живий ланцюг
Фото: Kryhitka / Facebook

Украинская группа "Крихітка" 18 февраля на своем канале в YouTube презентовала песню "Ланцюг".

"Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили, танцюй зі мною, милий, танцюй. Світ тримається на тобі, мій живий ланцюг", – поет в песне фронтвумен группы Саша Кольцова.

"Песня невероятная. Наслаждение для ушей",  восхитились поклонники.

ВИДЕО
Аудио: Група Крихітка / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Крихітка, аудио, песня
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